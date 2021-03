CrowdFundMe S.p.A., unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Corporate Debt) quotata su Borsa Italiana, il primo febbraio 2021 ha lanciato CFM Board, la bacheca elettronica per lo scambio di quote societarie. Si tratta di un’evoluzione fondamentale per il settore, poiché favorisce la liquidità dei prodotti finanziari collocati dal portale.

In particolare, gli investitori che hanno acquistato quote o azioni di emittenti di CrowdFundMe, in aumento di capitale, potranno pubblicare delle offerte per rivenderle online nella bacheca CFM Board, consentendo la compravendita di partecipazioni in società che non sono ancora quotate in Borsa; gli investitori possono così monetizzare i propri asset, liquidando le partecipazioni in portafoglio.

La bacheca elettronica migliora quindi l’orizzonte temporale degli investimenti effettuati tramite CrowdFundMe, permettendo agli utenti una potenziale rivendita delle quote o azioni possedute anche nel breve termine. Dal lato dei compratori, invece, la bacheca elettronica dà la possibilità di acquisire in fase secondaria, anche una volta chiuso il round di finanziamento, quote o azioni di società che hanno potuto svilupparsi grazie all’Equity Crowdfunding e che puntano a crescere ulteriormente.

“Siamo molto soddisfatti dei primi risultati della bacheca elettronica – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di CrowdFundMe – A poca distanza dal lancio, stiamo registrando un ottimo riscontro. Abbiamo infatti notato un significativo interesse da parte degli investitori che vogliono acquistare quote o azioni tramite CFM Board, soprattutto grazie al buon andamento delle emittenti, le quali, nella maggioranza dei casi, si stanno espandendo sui propri mercati di riferimento e presentano risultati in crescita. Ad oggi, considerando anche le settimane di fase beta, sono stati pubblicati 229 annunci di vendita e abbiamo ricevuto 227 allerte di acquisto, con decine di transazioni concluse o in via di definizione.”

Per il buon funzionamento della bacheca elettronica e per favorire la liquidità, è necessario un volume consistente di investitori e società. Da questo punto di vista, CFM Board possiede significativi vantaggi, poiché CrowdFundMe ha sempre tenuto in alta considerazione la clientela retail e oggi vanta il maggior numero di investimenti tra le piattaforme italiane di Crowdinvesting (oltre 15.000 secondo Crowdfundingbuzz.it, sezione “Mercato e statistiche Equity Crowdfunding in Italia”); inoltre, sono già 107 le emittenti che hanno chiuso campagne di successo su CrowdFundMe, per una raccolta complessiva di oltre 45 milioni di euro. Questi numeri rendono la bacheca elettronica del portale particolarmente dinamica, favorendo la riduzione delle tempistiche circa la potenziale liquidazione delle partecipazioni.

CrowdFundMe, che mette a disposizione la bacheca come strumento di incontro tra domanda e offerta, non seguirà l’evoluzione delle trattative, e il prezzo di vendita delle quote o azioni viene stabilito a discrezione dell’offerente. Ad oggi, la piattaforma ha ricevuto riscontri positivi da parte dell’utenza con investitori che hanno manifestato la loro soddisfazione per la semplicità d’utilizzo della bacheca elettronica, grazie alla quale, attraverso pochi passaggi online, hanno potuto vendere le proprie partecipazioni. Si viene a creare così un circolo virtuoso, perché gli investitori possono successivamente reinvestire i profitti generati dalla liquidazione degli asset in nuove operazioni di Equity Crowdfunding. Tuttavia, CFM Board per CrowdFundMe non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per continuare a innovare; l’obiettivo è infatti una progressiva evoluzione della bacheca elettronica, fino a creare uno spazio virtuale che sia il punto di riferimento per la compravendita di partecipazioni in Crowdinvesting.

Per visitare la bacheca elettronica: https://www. crowdfundme.it/bacheca- elettronica/