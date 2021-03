Africa: Meloni, 'retorica buonista sinistra alimenta sfruttamento'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Il saccheggio delle risorse africane, non solo espropria i popoli della loro ricchezza ma causa ulteriore desertificazione; alimenta conflitti tribali su cui si insinua come una serpe il fondamentalismo islamico; provoca i flussi migratori che non fanno bene nè all'Africa nè all'Europa. Se i giovani africani avessero un futuro non abbandonerebbero mai la propria patria. Questo manda letteralmente in frantumi, in corto circuito la sinistra, che continua a liquidare la questione africana con la solita retorica buonista, che alla fine serve soltanto ad alimentare il sistema di sfruttamento che strozza l'Africa". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, chiudendo la prima puntata del nuovo format “Caput mundi - il mondo visto da destra” dedicata al tema “L’Africa perduta”.