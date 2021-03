Sanremo: Matilda De Angelis, 'palco per messaggi importanti ma stasera faccio l'artista'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Cerco sempre di battermi per un certo tipo di emancipazione. Io mi sono esposta, per una cosa di cui ho ritenuto importante parlare. Ma il placo di Sanremo è un palco di musica e di arte, verranno stasera lanciati tantissimi messaggi importanti e ho pensato semplicemente di godermela, e mi va bene così". Matilda De Angelis risponde così a chi le chiede se stasera utilizzerà il palco di Sanremo per lanciare messaggi importanti sul valore della donna e sull'importanza di non farsi condizionare dagli stereotipi.

L'attrice aveva fatto parlare di sé sul tema a dicembre, quando su Instagram aveva pubblicato una foto del suo viso devastato dall'acne, per sensibilizzare sull'importanza di non farsi bloccare dalle paure. "Ci chiedono sempre di essere sempre eleganti, patinate, belle, che è una narrazione che ci ha un po' rotto le scatole a noi donne -ribadisce l'attrice, star di 'Undoing' con Nicole Kidman e Hugh Grant- Però devo essere sincera, il palco di Sanremo è un palco di rivincita, è una letterona d'amore al mondo dell'arte e quindi io in realtà stasera vado per fare l'artista e per essere come mi piace essere ogni tanto. C' è un luogo giusto per ogni cosa". "Io porto quello che sono, la mia naturalezza e di più non posso", conclude.