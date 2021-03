Sanremo: Ibrahimovic, 'cinema? Mi incuriosisce, voglio vedere se lo conquisto come il calcio'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono molto curioso, è un altro mondo. In questo mondo del calcio un po' ti senti attore. E' un mondo in cui voglio entrare e vedere se posso conquistarlo come il calcio". A dirlo è Zlatan Ibrahimovic, che risponde così alla domanda se sia interessato a cimentarsi come attore. "Matilda può insegnarmi", aggiunge poi l'attaccante milanista riferendosi a Matilda De Angelis, co-conduttrice del festival nella serata inaugurale della manifestazione.

Il campione ha poi parlato anche delle sue 'paure'. "Paura no, credo nel destino -dice Ibra- La paura frena, sono più per andare a scoprire le cose e non avere paura di provare. Ho due figli, una grande famiglia e l'unica cosa che chiedo è che stiano bene, ecco, non so se quella possa essere una paura". E all'osservazione di una giornalista sul fatto che il campione dia l'immagine di uno che non ha paura di niente, risponde ironico: "Sei sicura che è solo un'immagine?".