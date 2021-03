Russia: gli auguri di Biden a Gorbaciov, 'sue decisioni sono ancora fonte ispirazione'

Mosca, 2 mar. (Adnkronos) - Il Presidente americano Joe Biden ha inviato i suoi auguri a Mikhail Gorbaciov per i suoi 90 anni. Nel suo messaggio, Biden ha sottolineato il contributo dell'ultimo leader sovietico a un mondo più sicuro, come si legge nel testo pubblicato dall'interprete di Gorbaciov, Pavel Palazhchenko, sulla sua pagina Facebook. "Il suo impegno per la libertà e il suo coraggio nei decenni nel prendere le decisioni difficili, anche se necessarie, hanno reso il mondo un posto più sicuro e continuano a essere fonte di ispirazione", ha aggiunto Biden auspicando che "l'estensione di cinque anni del Nuovo Start sia la prova che Stati Uniti e Russia possono continuare a lavorare insieme per portare avanti congiuntamente il vostro lascito".