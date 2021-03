Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Rivendicare non tanto 'il populismo sano' (qualunque cosa voglia dire) ma quello 'del primo governo' e guardare al socialismo europeo è un nonsense. Le alleanze sono necessarie ma per il @pdnetwork è tempo di ripensare se stesso, per una sinistra che non deleghi niente a nessuno". Lo scrive su Twitter Peppe Provenzano, ex ministro del Sud, del Pd.