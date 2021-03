Pd: Parrini, 'servono segnali chiari, la nostra impronta deve essere visibile'

Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Dibattito nel Pd. La mia idea di base, da fondatore del partito (un partito che vorrei sempre più forte e radicato), è che l'identità di una formazione politica non può ridursi alle alleanze che vuol fare. L'identità di un partito è definita prioritariamente dalle proposte che avanza per l'economia, per il sociale e per l'ambiente. Il "che Paese voglio costruire" e "quanti e quali segmenti di società voglio rappresentare" sono questioni da anteporre al 'con chi sto'". Lo scrive su Facebook Dario Parrini.

"Le alleanze contano, e tutte quelle sostenibili vanno fatte. Ma vengono dopo. Mettere il carro avanti ai buoi produce autolesionismo e subalternità -prosegue il senatore del Pd-. Un esempio: il Pd, fedele alla sua matrice originaria di partito riformista di centrosinistra, plurale e a vocazione maggioritaria, deve considerare l'Agenda Draghi lo specchio dei propri valori, non un programma da guardare con imbarazzo, stando sulla difensiva".

"Su questo bisogna dare segnali chiari. E per questo dobbiamo fare di tutto affinché nell'azione del governo la nostra voce sia forte e la nostra impronta sia nettamente visibile", conclude Parrini.