Pandemie e vaccini nei nuovi corsi Ecm di primavera su Doctor's Life

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - La pandemia e il piano nazionale vaccini protagonisti dell'offerta di primavera di corsi di formazione continua in medicina per gli oltre 104mila fra medici e farmacisti iscritti al canale Sky 440 'Doctor's Life', edito dall'Adnkronos Salute e provider Ecm. E' già in palinsesto il corso 'Piano nazionale vaccini e pandemie: sostenibilità, rischi e prospettive alla luce del calo delle coperture vaccinali nel bambino e nell'adulto', curato da Susanna Esposito, ordinario di Pediatria e direttore della Clinica pediatrica dell' Azienda ospedaliera-universitaria di Parma, e da Giovanni Gabutti, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso il dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Ferrara.

Sarà, invece, disponibile dal 15 marzo il corso 'Non melanoma (skin cancer): prevenzione e terapia dei tumori della pelle diversi dal melanoma'. Sempre nelle prossime settimane si potrà seguire l'Ecm 'La minaccia di malattie infettive emergenti e riemergenti'. Il canale 'Doctor's Life' punta anche ad ampliare la platea del suo pubblico aprendo ai veterinari e alle professioni sanitarie in generale, offrendo anche per questi protagonisti del Servizio sanitario nazionale corsi sui temi di grandi interesse e sulle innovazioni cliniche. Inoltre, il canale ha messo in cantiere anche una offerta formativa cucita sulle necessità di aggiornamento dei farmacisti.

Proseguono anche gli Ecm-Fad già in palinsesto: 'Genetica e Genomica nella pratica clinica' (5 ore) tenuto dal genetista dell'Università Tor Vergata di Roma Giuseppe Novelli; il corso 'Impatto del microbiota sulla salute umana: una visione di insieme' (4 ore), con il responsabile scientifico Mauro Minelli, specialista in allergologia ed immunologia clinica; 'Oncologia di precisione e biopsia liquida' (3 ore)', in collaborazione con gli Ifo. Infine, una piccola anticipazione sui corsi che arriveranno nei prossimi mesi: la medicina preventiva e la sicurezza nei luoghi di lavoro e nell’ambito oculistico due nuovi Ecm, uno sul trapianto di cornea e l'altro sulla chirurgia della cataratta.