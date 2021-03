Olimpiadi: Comitato organizzatore Tokyo 2020, entreranno 12 membri femminili nel consiglio

Tokyo, 2 mar. (Adnkronos) - Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha nominato 12 donne nel suo consiglio esecutivo nel tentativo di "ripristinare la fiducia" dopo le osservazioni sessiste dell'ex presidente Yoshiro Mori. Il Ceo di Tokyo 2020 Toshiro Muto ha detto ai giornalisti dopo una riunione del consiglio esecutivo che il totale dei membri del consiglio femminile sarà aumentato a 19 dagli attuali sette, rappresentando circa il 40% rispetto al 20%. Il numero totale dei membri del consiglio salirà a 45 dagli attuali 34. Muto non ha rivelato i dettagli delle 12 donne, aggiungendo che saranno ufficialmente approvati nella riunione del consiglio esecutivo di mercoledì. Diverse agenzie di stampa giapponesi hanno riferito che la medaglia d'oro della maratona olimpica di Sydney Naoko Takahashi e la due volte campionessa paralimpica di sci alpino Kuniko Obinata sono tra i 12 candidati. Seiko Hashimoto, che ha assunto la carica di nuovo presidente di Tokyo 2020 il 19 febbraio, prima della riunione di oggi ha dichiarato che "dobbiamo affrontare rapidamente la questione per ripristinare la fiducia nel comitato organizzatore e per produrre risultati".