M5S: Spadafora, 'preoccupato per espulsioni immediate, spero ripensamento'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono un po' preoccupato per tutte queste espulsioni così immediate, anche se tra queste persone ci sono persone che all'interno del Movimento 5 stelle hanno sempre criticato il mio operato o il fatto che provenissi da altre esperienze". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7.

"Credo che persone come la Lezzi, come Morra -ha aggiunto- abbiano avuto e hanno all'interno del Movimento un ruolo, fanno parte della storia di questo movimento, anche discutibili o meno le loro posizioni che anch'io non ho condiviso molte volte. Oggi, se stiamo parlando di una rifondazione, di una evoluzione del Movimento, essere un po' tutti insieme a capire verso che direzione andiamo sarebbe meglio".

"Applicare in maniera così rapida e rigida le regole quando abbiamo visto che quando le vogliamo cambiare le cambiamo in 24 ore, mi auguro che possa esserci anche un ripensamento e trovare almeno in quest fase, in cui dobbiamo decidere davvero cosa fare da grandi e come collocare il Movimento 5 stelle nel panorama politico futuro, anche un momento di chiarimento. Il momento delle espulsioni -ha concluso Spadafora- si sarebbe evitato se chi ha gestito le trattative avesse avuto più cautela e attenzione a coinvolgere tutto il Gruppo parlamentare".