M5S: Di Battista, 'tornare per Conte? Rispetto totale ma no grazie'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Rispetto totale per Conte. Ma io ho lasciato il M5S non per l'assenza (in quel momento) di Conte. Ma per la presenza al governo con Draghi, PD, Berlusconi, Salvini, Bonino, Brunetta, Gelmini etc, etc. Conte sapete bene che l'ho sostenuto eccome (il mio NO totale e mai cambiato al governo Draghi era il miglior modo, a mio avviso, di sostenere Conte) ma per me contano le linee politiche. Io, e lo dico con la massima serenità, non ho nulla a che vedere con un movimento che fa parte del governo dell'assembramento pericoloso. Un abbraccio a tutti e grazie per il sostegno". Lo scrive su Instagram Alessandro Di Battista, rispondendo a un follower che gli chiede di far ritorno nel M5S, perché la presenza di Conte potrebbe essere 'una garanzia'.