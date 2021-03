Joint venture tra Roccheggiani e Airlite, pittura che purifica l'aria ed elimina i virus e i batteri

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Come trasformare, in tempo di covid, la tua casa in un bosco che depura l'aria naturalmente, senza nessun consumo, con la pittura Airlite puoi. Infatti 100 metri quadrati dipinti con Airlite riduce l'inquinamento atmosferico come un bosco di 100 metri quadrati. Si tratta di una rivoluzionaria tecnologia 100% naturale, che si applica su ogni tipo di superficie, proprio come una normale pittura.

Nata da un’idea di Massimo Bernardoni quasi 20 anni fa, dopo aver registrato 5 brevetti internazionali e prodotto certificazioni in tutto il mondo, che ne attestano le incredibili funzioni, Airlite, già considerata dall’Onu una delle quattro tecnologie migliori al mondo, crea una nuova partnership con la Roccheggiani spa per la realizzazione di ulteriori tecnologie innovative e all’avanguardia, dedicate al trattamento dell’aria, denominata Sterilite. AM technology, di Massimo Bernardoni ed Antonio Cianci, grazie anche all’operato di Luca Sabbioni, nelle vesti di Business Developer firmano un’accordo per la produzione di macchine Uta dalle caratteristiche uniche al Mondo con performance sull’abbattimento di batteri e virus senza precedenti, sfruttando la combinazione di raggi Uv con la speciale vernice.

Secondo recenti test Airlite Interior, già applicata da sola sulle pareti, riduce al contatto con essa, lo human coronavirus del 99% in solo 15 minuti. Test indipendenti condotti nel Regno Unito, in Italia e in Cina hanno confermato la proprietà antivirale di Airlite Interior. I risultati mostrano che le superfici dipinte con Airlite hanno reso inattivo un ceppo di Coronavirus umano per oltre il 99% dopo soli 15 minuti. Airlite è stata inoltre testata contro altri due virus: Influenza A virus H1N1 ed Enterovirus71 (EN71).

Nell’atmosfera terrestre, la luce del sole crea ioni negativi che sono purificatori d’aria naturali. La tecnologia brevettata di Airlite accelera notevolmente questo effetto e, attivata dalla luce permette di creare uno scudo protettivo di ioni negativi sulla superficie dipinta e attorno ad essa. Quando un virus entra in contatto con gli ioni negativi (OH-), viene sciolto lo strato lipidico-proteico che ricopre il virus, disattivando la carica virale.

Airlite è unica perché è la prima tecnologia pensata e realizzata esclusivamente per prendersi cura delle persone, all’interno ed all’esterno della loro abitazioni, creando una potente barriera che impedisce allo sporco presente nell’aria di depositarsi e, allo stesso tempo, distrugge i batteri e blocca la formazione di muffe e cattivi odori. La circolazione dell’aria estende i benefici a tutto l’ambiente, mantenendo le pareti e l’interno degli edifici sani e puliti.

Le proprietà di Airlite sono tante: Antinquinamento - 100% Naturale e veramente VOC Free, neutralizza gli agenti inquinanti come l’ossido e il biossido di azoto fino all’88,8%, riportando l’aria al suo stato di purezza. Antibatterico - In un mondo popolato da superbatteri e da microbi che mutano continuamente, ti aiuta a restare sano, eliminando i germi da tutti gli spazi in cui stai ogni giorno. Antimuffa - La tecnologia innovativa di Airlite previene la crescita di muffe e microbi che possono provocare allergie, prurito, mal di testa, affaticamento, tosse, asma e altri problemi respiratori. Autopulente - Attrae le molecole d’acqua presenti nell’aria, creando sulle pareti una pellicola protettiva invisibile che impedisce alla polvere e allo sporco di attaccarsi. Antiodore - Airlite elimina gli odori senza usare filtri, deodoranti, semplicemente disintegrando le molecole maleodoranti. Antispreco - Riduce efficacemente la quantità di calore solare assorbita dagli edifici, così puoi risparmiare fino al 29% sui costi del condizionamento degli edifici e, allo stesso tempo, proteggere l’ambiente.