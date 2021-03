Editoria: Lorusso (Fnsi), 'a breve incontro con Moles su dossier aperti'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni del neosottosegretario Giuseppe Moles evidenziano grande attenzione e apertura verso il settore dell'informazione e dell'editoria e lasciano ben sperare nell'avvio a breve di un confronto proficuo". Così Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, intervistato da Radio Radicale.

"Ci sono dossier - ha aggiunto - che il sottosegretario dovrà approfondire e che riguardano una serie di temi su cui è necessario riprendere l'interlocuzione con le parti sociali. L'auspicio è che il confronto possa per prima cosa archiviare una volta per tutte ogni ipotesi di tagli al settore: la semplice idea che si possa mettere mano alle risorse, già esigue, che vengono destinate ai giornali in cooperativa, ai diocesani, alle testate espressione di comunità e territori o a emittenti come Radio Radicale, che svolgono di fatto un servizio pubblico, significa indebolire il pluralismo".