Sei nel 1980, hai un’idea per un progetto. Ti servono informazioni e soldi per poterlo definire e realizzare. Cosa fai? Vai in biblioteca a cercare qualche libro sull’argomento. Prepari un piano di sviluppo e ti rechi fiducioso in banca a chiedere un prestito. è il 2021, hai un’idea per un progetto. Fai una ricerca su Google, leggi blog, guardi video, partecipi a conversazioni su Clubhouse con degli addetti ai lavori. Pubblichi il progetto su una piattaforma di raccolta fondi e tanti piccoli investitori indipendenti contribuiscono a finanziarlo. Cosa è cambiato? La tecnologia, certo. Nello specifico, ciò che sta provocando: la decentralizzazione. Sta investendo tutti gli ambiti della società. Il termine è stato utilizzato per la prima volta nel 1800 parlando della rivoluzione Francese in riferimento al potere, uno dei primi ambiti a passare dalle mani di pochi ad essere distribuito su tutta la popolazione.

Internet è una rete di comunicazione decentralizzata, composta da tanti nodi di informazione collegati tra loro. E ha decentralizzato l’informazione. Con i blog, i podcast e i social, tutti possono creare contenuti e condividere informazioni. Non c’è un’autorità centrale che stabilisce cos’è giusto e cos’è sbagliato, cos’è vero e cos’è falso: i social hanno permesso ad ogni azienda di essere un “editore”, o meglio, una media company. Ogni persona è potenzialmente un produttore di contenuti. La scienza stessa si basa su un modello decentralizzato: i ricercatori sono nodi indipendenti della rete, e ogni scoperta e affermazione viene validata con un processo di revisione decentralizzato. Ma arriviamo all’economia. La prima valuta decentralizzata è stata creata nel nel 2009: il Bitcoin. Per il Bitcoin e le criptovalute non esiste un’autorità centrale che fa da garante: la fiducia è distribuita tra gli utenti. E il valore della moneta è dato solo da domanda e offerta. Il database non è protetto nei server di un istituto, ma distribuito tra i nodi della rete che tracciano e validano le transazioni. Tutti gli utenti aderiscono alle regole del protocollo, che garantisce le fondamenta del sistema e permette di eseguire transazioni monetarie senza bisogno di un gestore centrale. Non solo: esistono migliaia di criptovalute e qualsiasi organizzazione può creare la propria e il rispettivo ecosistema economico... ferme restando alcune innegabili incognite su alcuni possibili rischi sistemici.

Anche la finanza sta subendo gli effetti di questa forza. Le piattaforme di crowdfunding competono con gli istituti finanziari con un capitale decentralizzato. Ma c’è di più. È nato un importante movimento che vuole decentralizzare la finanza. La Finanza Decentralizzata (DeFi) è un sistema finanziario sperimentale che non è basato su intermediari centrali come banche, broker e borse valori. Si basa su un insieme di protocolli informatici che sfruttano la tecnologia blockchain. In sostanza, le piattaforme DeFi permettono di prendere in prestito o prestare fondi tra pari, senza nessun garante centrale. Il mondo cripto vede la finanza decentralizzata come una nuova economia, parallela a quella che conosciamo, basata su modelli matematici, open source e trasparenza delle informazioni. L’obiettivo è mettere tutti i partecipanti sullo stesso piano, pur mantenendo il diritto alla proprietà privata.

In un mondo decentralizzato il potere non arriva più dall’alto, ma dalla rete. Non è più un’autorità centrale a decidere, ma la somma di tante decisioni individuali. La moneta più importante diventa la moneta sociale. Per questo gli influencer muovono i mercati. Nel 2018 un tweet critico di Kylie Jenner ha fatto perdere a Snapchat 1,3 miliardi di dollari. I tweet di Elon Musk muovono i mercati finanziari e fanno impennare il valore delle criptovalute. Oggi le community hanno un potere che non hanno mai avuto prima. Lo abbiamo visto con il caso Game Stop: per la prima volta nella storia milioni di piccoli investitori indipendenti si sono organizzati e hanno fatto perdere miliardi di dollari agli investitori professionisti di Wall Street. Chi è in grado di muovere le community muove l’economia.

Kevin Kelly, cofondatore della rivista Wired, fa un’interessante analogia: l’atomo è stata l’icona del 20esimo secolo. L’atomo gira da solo. Ed è la perfetta metafora per l’individualità. L’icona del futuro è la rete. La rete non ha un centro, non ha orbite e non ha certezze. È il simbolo dell’intelligenza e dell’interdipendenza, di tutti i sistemi sociali ed economici. Se l’atomo rappresenta la semplicità, la rete rappresenta la complessità. La spinta alla decentralizzazione ha aumentato le possibilità e con esse la complessità. E oggi un progetto può sorgere e crescere con il sostegno di migliaia di sconosciuti in tutto il mondo che apportano il loro piccolo contributo. E questa è una cosa meravigliosa.