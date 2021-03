Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "I tempi per fare un decreto legge c'era, io non capisco perchè scavalcare il Parlamento" con un Dpcm. "Per quanto sia tragica è la nostra normalità". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite de 'L'aria che tira' su La7.