Covid: cabina regia, scuole chiuse in zone rosse e con 250 positivi ogni 100mila abitanti (2)

(Adnkronos) - Sembra dunque prevalere la linea avanzata da diversi governatori, il veneto Luca Zaia in testa, per allargare la 'stretta' anche in altre zone a rischio, non circoscrivendola alle solo aree rosse. La decisione della cabina di regia, al centro del nuovo confronto che alle 12 avrà luogo con le regioni -presente anche il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi- si allinea inoltre al parere espresso dal Cts sulla questione. E sarebbe questa, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos, l'unica novità che verrà introdotta nel Dpcm che il premier Mario Draghi firmerà oggi. Non è prevalsa, dunque, la linea tenuta ieri al tavolo dai ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Elena Bonetti e dallo stesso Bianchi, ovvero chiudere anche altre realtà a rischio nelle zone ad alto contagio, ad esempio i centri commerciali. La stretta decisa sembra riguardare il solo mondo della scuola.