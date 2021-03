Covid: Bonetti, 'congedi, smartworking e sostegni per genitori per stop scuole'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "A fronte della sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole, è fondamentale che le famiglie - i genitori e tutti gli studenti del Paese, a partire dai più piccoli - sentano al loro fianco il pieno sostegno del governo". Lo scrive la ministra Elena Bonetti su Fb.

"Il primo provvedimento che ho voluto introdurre e a cui stiamo lavorando in questi giorni è la reintroduzione tempestiva di congedi parentali, diritto allo smartworking, sostegni economici per genitori lavoratori con partite iva da predisporre già nel prossimo decreto. Vogliamo che per tutti sia garantita in un orizzonte di assoluta certezza la custodia dei figli a casa".