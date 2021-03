Coronavirus Puglia, oggi 1.021 contagi: bollettino 2 marzo

(Adnkronos) - Sono 1.021 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Si registrano altri 40 morti, un dato che porta a 3.992 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia.

Supera nuovamente quota mille, quindi, il numero di nuovi casi di Covid 19 in Puglia. Su 9.322 tamponi, sono emersi 410 in provincia di Bari, 134 in provincia di Brindisi, 105 nella provincia Bat, 137 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 631 su 4.684 test, mentre i morti erano 29.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.571.274 test. Sono 111.599 i pazienti guariti, ieri erano 110.767 (+832). Sono in crescita gli attualmente positivi giunti a 33.111 contro i 32.962 di ieri (+149). I pazienti ricoverati sono aumentati a 1.432 contro i 1.422 di ieri (+10).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 148.702.