Cinema: addio all'attore Reg Lewis, Maciste di Cinecittà

Los Angeles, 2 mar. - (Adnkronos) - L'ex culturista e attore statunitense Reg Lewis, campione di bodybuilding e Mister Universo, nonchè interprete di Maciste nei film mitologici girati a Cinecittà, è morto a Los Angeles all'età di 85 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta l'11 febbraio, è stato dato oggi dalla sorella Jeannine Abbott a funerali avvenuti a "The Hollywood Reporter", senza tuttavia precisare la causa del decesso. Era nato come Reginald Bernie Lewis a Niles, in California, il 23 gennaio 1936.

Riccio e con un fisico ben cesellato, Reg Lewis iniziò giovanissimo come bodybuilder professionista, ottenendo nel corso della carriera i trofei di Mister Olympics (1956), Mister Universo (1957) e Mister America (1963). Agli inizi degli anni '60 si trasferì in Italia in cerca di fortuna nel cinema che all'epoca cercava uomini super muscolosi per i 'peplum', i film in costume ambientati nell'antica Roma.

Lewis fece il suo debutto sul grande schermo combattendo contro spaventose creature sputafuoco come protagonista del film "Maciste contro i mostri" (1962) diretto da Guido Malatesta. Poi è apparso come uno schiavo che lavora per un genio della lampada in "La più allegra avventura" (1964) di Harry Keller (1964) e come chiropratico in "Piano, piano non t'agitare!" (1967) di Alexander Mackendrick, con Tony Curtis, Sharon Tate e Claudia Cardinale.

Lewis ha concluso la carriera cinematografica come uno degli uomini muscolosi in costume da bagno che circondavano l'attrice Mae West, star libertina degli anni d'oro del cinema hollywoodiano, nel film "Sextette" (1977). E proprio West era stata colei che fin da giovanissimo aveva preso sotto la sua ala protettiva Lewis facendolo esibire in eventi come anteprime di film e aperture di nightclub.