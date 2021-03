Alitalia: Silvestroni (Fdi), 'scriverò a Draghi, ridicoli 45 aerei'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "All'Italia serve una compagnia aerea unita in tutti i suoi asset, e un parlamento che sappia proteggere le professionalità e l’occupazione. 'Rilancio' significa certezza lavorativa per tutti i dipendenti, dotare ITA di 45 aeroplanini è ridicolo. 'Rilancio' significa tutela di tutte le attività a partire dalla manutenzione fiore all’occhiello della nazione e garanzia di sicurezza. Scriverò a Draghi per ribadirgli l'impegno del governo assunto con 405 voti favorevole alla camera su il mio ordine del giorno al dl mille proroghe contro lo spezzatino degli asset Alitalia e per il coinvolgimento dell'opposizione sia in commissione trasporti che in parlamento, perché le scelte su Alitalia dal Dl Rilancio prevedono un costante interessamento del Parlamento". Lo dice il capogruppo di Fdi in commissione trasporti, Marco Silvestroni.