Alitalia: Silvestroni (Fdi), 'no a piccola compagnia regionale grande vettore straniero'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "In Europa le regole si applicano per l'Italia ma si interpretano per Francia, Germania e Olanda. A Draghi chiedo di rispettare l'impegno assunto alla camera con l'approvazione del mio ordine del giorno facendo ripagare ad Alitalia il creditore privilegiato Stato con i suoi asset. Draghi non utilizzi l'Europa per giustificare migliaia di esuberi e la tragedia delle disoccupazioni, e Giorgetti venga in commissione trasporti perché il parlamento deve essere centrale e l'unico a decidere su una compagnia aerea strategica per l'Italia". Lo dice il capogruppo di Fdi in commissione trasporti, Marco Silvestroni.