Scuola: Save the Children, 8% ragazzi assiste a discriminazione verso chi non ha device per Dad (3)

(Adnkronos) - Per la campagna, i giovani del Movimento hanno ideato un kit di attività per aiutare studenti e insegnanti non solo a confrontarsi e ad abbattere i pregiudizi e le etichette, ma anche per ridurre la palese percezione di isolamento e distanza, inaspritasi soprattutto negli ultimi mesi a seguito della pandemia che stiamo vivendo. Nel kit i docenti possono trovare spunti per rafforzare le competenze sociali e civiche degli studenti, necessarie per partecipare in modo efficace e costruttivo in società sempre più diversificate. Le attività, la maggior parte realizzabili online, incoraggiano l’utilizzo di vari linguaggi, promuovendo l’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione (musica, arti visive, teatro, letteratura).

Inoltre, sono proposte attività di peer education che possono essere svolte in autonomia da ragazze e ragazzi per costruire insieme spazi di autogestione del gruppo classe, per “imparare ad imparare”, organizzando il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni. Le scuole e i ragazzi stessi potranno poi condividere con SottoSopra le attività del kit che avranno realizzato, anche on line, postando sui social foto e brevi video (tutte le informazioni al link https://www.savethechildren.it/partecipazione/movimento-giovani-sotto-sopra).

Infine, accanto a Save The Children ci sarà quest'anno Rds Next, l'innovativa social radio per la generazione contemporanea dei millennials e la generazione Z, con un progetto editoriale di sensibilizzazione durante tutte le fasce di diretta. “In un anno scolastico così difficile, i ragazzi di SottoSopra ci ricordano che l'isolamento non è solo quello dettato dalla pandemia, ma è la quotidianità che vivono moltissime vittime di discriminazione. Spetta proprio ai ragazzi e alle ragazze assumere un ruolo da protagonisti nel contrastare ogni forma di pregiudizio", conclude la Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children.