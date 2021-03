Scuola: rettore Convitto Roma, 'vaccinati tra 5 e 10% docenti, allarme classi liceo in quarantena' **

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Forte risposta da parte degli insegnanti e del personale Ata sul fronte vaccinazioni al Convitto nazionale di Roma. Si sono vaccinate tra il 5 e il 10% dei docenti in circa una settimana. Io mi vaccinerò giovedì prossimo". Lo riferisce all'Adnkronos il rettore Paolo Reale, riportando di "pochi effetti collaterali riscontrati tra il personale scolastico a seguito alla vaccinazione Astra Zeneca, per lo più febbre e soltanto due casi di assenza". Preoccupazione invece per il personale Ata pendolare non vaccinabile "quasi il 30% e questo è un problema", come allarmante "l'aumento dei contagi dalla settimana scorsa. Siamo passati da 1 a sette classi in quarantena. Ciò non vuol dire che abbiamo 7 alunni positivi ma che abbiamo avuto segnalazioni di contatti diretti e richieste di dad precauzionale dalle famiglie".

"Il problema sono i licei - commenta il Rettore - I dati che arrivano non sono incoraggianti. Dal rientro delle secondarie superiori lo scorso 18 gennaio c'è stato un cambio di rotta. In base alla nostra esperienza e valutazione, il problema non è la scuola, ma ciò che avviene al di fuori delle mura scolastiche che provoca tra gli adolescenti situazioni di promiscuità. Il Convitto è un istituto omni-comprensivo e noi solo con i licei abbiamo problemi".