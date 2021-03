Scuola: preside Righi, 'dad per una settimana a causa occupazione, appoggiata da più genitori'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il liceo scientifico Righi nella Capitale "è in Dad per l'intera settimana dopo 43 ore di occupazione approvate da alcuni genitori, secondo i quali i ragazzi avrebbero fatto bene ad occupare non avendo socializzato abbastanza. Ma è illegale - rimarca sbalordita la preside Monica Galloni all'Adnkronos - mentre non lo sono le assemblee a cui non va mai nessuno. Per motivi di sicurezza - prosegue - abbiamo dunque dovuto ricorrere alla Didattica a distanza a partire da oggi nonostante i ragazzi occupanti ci avessero assicurato di aver fatto entrare solo persone con tampone negativo e la settimana precedente all'occupazione avessimo soltanto una classe in quarantena".

Per quanto riguarda l'avvenuta partenza della campagna di vaccinazione fra i professori, la Preside ha affermato: "non abbiamo ancora contezza sui numeri, ma i professori si stanno vaccinando con solerzia. Abbiamo appreso di qualche malessere post vaccino con leggero rialzo di temperatura da parte di alunni docenti. Ma sono perplessa sulla gestione del personale Ata, numerosissimo, pendolare dalla Campania tutti i giorni. Viaggiano, lavorano nel Lazio , come ci dobbiamo regolare?".