Scuola: Giannelli (presidi), 'su vaccinazioni docenti niente dati, sarebbe evidente lentezza'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - La campagna di vaccinazione docenti e personale Ata è cominciata ma "continuiamo a non avere numeri in questo paese mentre un approccio quantitativo sarebbe indispensabile per verificare in modo tangibile come procede il piano vaccinale". E' il commento all'Adnkronos del presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che afferma: "Temo che questi dati che dovrebbero essere raccolti dal servizio sanitario regionale e nazionale non siano pubblicati perché altrimenti sarebbe evidente che andiamo avanti con troppa lentezza".

Nessun dato neanche per quanto riguarda gli effetti collaterali post vaccinazione ed eventuali assenze dei docenti: "ma certamente abbiamo avuto segnalazioni di malesseri e febbri". Preoccupa "il diffondersi del virus che si evince dal crescente ricorso all'uso della quarantena. Le scuole rispettano il protocollo stabilito la scorsa estate segnalando immediatamente i casi alle Asl". Critica anche la questione vaccinazione pendolari Ata: "ripeterò al Ministro Bianchi di sciogliere questo punto, anche se è una operazione in carico alla Sanità". (di Roberta Lanzara)