Sanremo: Laura Pausini, 'bello festeggiare Golden Globe lì dove tutto è iniziato'

Roma/Sanremo, 1 mar. (Adnkronos) - "Sto vivendo questa cosa che mi sembra un po' irreale". Una Laura Pausini emozionata e frastornata ("devo ancora andare a dormire") si è collegata con la conferenza stampa inaugurale del festival di Sanremo dove Amadeus ha annunciato che la cantante sarà ospite del festival per festeggiare la vittoria del Golden Globe per la migliore canzone originale, con il brano 'Io sì (Seen)', nella colonna sonora del film 'La vita davanti a sé'. "È lì a Sanremo che è iniziata la mia carriera. E ogni volta che ci torno sono emozionata come la prima volta", ha sottolineato Pausini.

"Non so cosa dire, non ci sono parole, ci sono solo cuori che battono, emozioni senza fine, e tanta Italia. Sono in una zona arancione, ma mi sento bianca, rossa e verde", ha detto Laura.