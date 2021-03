Sanremo: Coletta, 'festival wathever it takes? Direi di sì**

Roma/Sanremo, 1 mar. (Adnkronos) - Sanremo 2021 è un Sanremo 'whatever it takes? Direi di sì. Non farlo sarebbe stato un grave vulnus per il servizio pubblico non essere qui e non organizzare questo grande show". Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, rispondendo ad una domanda che associava la determinazione nel portare avanti il festival con la celebre frase 'Whatever it takes' (in italiano "Tutto ciò che è necessario" o anche "Costi quel che costi") che l'attuale premier e allora governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, pronunciò il 26 luglio 2012, nell'ambito della crisi del debito sovrano europeo, per indicare che la BCE avrebbe fatto appunto "tutto il necessario" per salvare l'euro da eventuali processi di speculazione.