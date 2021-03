Pd: oggi Direzione, nodo vicesegretaria e Bettini chiede 'chiarimento politico'** (2)

(Adnkronos) - Per Fianco a Fianco "la linea di queste settimane del Pd, per la sua scarsa capacità di incidere, ha aperto interrogativi e dubbi. Noi in questi anni abbiamo sempre tenuto un atteggiamento collaborativo con Zingaretti, nonostante il segretario abbia sempre assecondato solo le richieste di Base Riformista, sempre pronta a rivendicare postazioni per poi criticare comunque il Nazareno. A questo punto anche Fianco a Fianco si sente libera di valutare tutte le ipotesi che emergeranno senza pregiudizi. In questo momento più che gli organigrammi serve una riflessione seria sulla prospettiva", è il ragionamento che si fa nell'area.

Mentre alla vigilia della Direzione, Titti Di Salvo, fa notare che se oggi ci sarà la proposta per una vicesegretaria donna equivarrà a "una notizia che non c'è": "L'attenzione fuori dal Pd si è concentrata su una cosa, che è già prevista dal comma 3 articolo 9 dello Statuto del Pd. Lo statuto non dice invece -aggiunge Di Salvo- i criteri per definire nel caso di due vicesegretari chi assume l'incarico di vicevicario, e non dice, e secondo me sarebbe giusto, che complessivamente dovrebbe essere rappresentate la pluralità delle posizioni che vivono dentro il Pd".

Intanto proseguono le varie prese di posizione. Oggi Dario Nardella, sindaco di Firenze, esponente di Base Riformista e molto presente nel dibattito delle ultime settimane, dice che Giuseppe Conte da leader in pectore dei 5 Stelle "non può essere un federatore di una coalizione. Perchè un federatore o è super partes o è il leader del partito maggiore della coalizione".