Non chiamatela più solo Notizie.it: da oggi la piattaforma sbarca in Usa

Contents Media, media company con all’attivo 18 properties nel mondo che trattano tematiche come tecnologia e innovazione, salute e benessere, moda e lifestyle, sport e tempo libero per diversi tipi di audience, entra nel mercato americano con Newz.com.

La property sarà gestita dalla reporter americana con base a New York Bernadette Giacomazzo, che annovera una lista di esperienze guadagnate con top brand internazionali nel campo dell’editoria come CNN, TMZ e The Insider. Sarà utilizzato un modello ibrido: i contenuti del giornale saranno prodotti al 100% dall’IA, eccetto gli articoli di opinione. Inoltre gli umani, in ultima analisi, si occuperanno di controllare e revisionare la qualità dei testi generati dalla IA.

Un passo molto importante, motivo di grande soddisfazione e orgoglio per il fondatore & CEO Massimiliano Squillace, imprenditore seriale di aziende in ambito tecnologia e digital con alle spalle 5 exit.

“Le persone non ricordano cosa hai fatto o cosa hai detto ma come le hai fatte sentire. Per questo Newz.com parlerà alla generazione che sta costruendo il futuro di questo pianeta. Il nostro impatto è e sarà a favore dell’inclusione, della lotta al cambiamento climatico e della responsabilità sociale e i lettori di Newz sono nati con questi valori. Perchè non puoi fare una buona economia con una cattiva etica. Sono estremamente felice di mettere la nostra prima bandiera a New York, grazie alla tecnologia grazie al talento straordinario del nostro team”

Dopo il grande successo di Notizie.it, con più di 150 milioni di pagine viste ogni mese per un milione di lettori al giorno e in seguito all’ingresso nel mercato europeo con Infos.fr in Francia, Actualidad.es in Spagna e Newshub.co.uk nel Regno Unito, arriva Newz.com che parlerà al pubblico della generazione Z, la fascia d’età più empatica con i social, sempre connessa e cresciuta con i device.

Newz.com si propone, così, come una nuova importante vetrina per i grandi brand e gli inserzionisti pubblicitari per raggiungere il pubblico più desiderato, i post millennials, una fetta di target dedita agli acquisti online spesso non facilmente intercettabile. Quelli della generazione Z sono i ragazzi che rappresentano la vera rivoluzione in termini di apprendimento e comportamento, sono gli stessi che ammettono la “diversità” come condizione naturale delle cose. Ecco perché creare una connessione con loro, mai come oggi, rappresenta un punto di fondamentale importanza.

Newz.com diventa così un canale in grado di parlare con gli stessi ragazzi che chiedevano di salvare il mondo dalle mani degli adulti. Il magazine vuole presentarsi con una missione chiara: rispondere alle loro domande. L’obiettivo è creare un un nuovo modo di fare inclusione attraverso l’informazione, una nuova possibilità di dare voce ai futuri cittadini del mondo. I post millennials che, nati da sempre digitali e con internet a portata di mano, sono soliti praticare fact-checking, dimostrano di essere diretti verso una fruizione sempre più attiva della grande mole di informazioni che circolano online. Ed è per questa ragione che il magazine made in USA di Contents Media, si propone di tener sempre viva l’attenzione dei suoi lettori su tutte le tematiche di attualità, politica e lifestyle e avrà sempre al centro, l’informazione pluralista.