Milano: caso Navigli mercoledì al comitato ordine e sicurezza in prefettura**

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Quanto accaduto tra sabato pomeriggio e sabato notte alla Darsena, sui Navigli di Milano, con una specie di rave party improvvisato, sarà "oggetto di un approfondimento del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica già convocato per il 3 marzo". Lo annuncia la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, durante un'informativa al consiglio comunale sui fatti di questo weekend. "A valle dell'incontro potrò integrare con aspetti di ordine pubblico che non spettano a noi", ha spiegato la vicesindaco.