M5S: Mannheimer, 'Conte e linea verde possono salvarli da estinzione'** (2)

(Adnkronos) - "Grillo ha avuto l'ottima idea di suggerire una linea verde, questa è un'idea geniale, perchè in Italia, come documentano anche i sondaggi di Eumetra, c'è una grande attenzione alla sostenibilità, quindi c'è un mercato elettorale. Ora passare dal populismo alla sostenibilità è una svolta a novanta gradi, non è detto che la base sia disposti a seguire questa scelta".

"Però al momento, e sottolineo al momento -conclude Mannheimer- la scelta di Conte e il tema suggerito da Grillo potrebbero salvare i Cinquestelle dalla sicura estinzione alle prossime elezioni".