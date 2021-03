M5S: Fico, 'benvenuto Conte, ora a lavoro per ripartire più forti di prima'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "È un fatto positivo e un dato di grande valore che Giuseppe Conte abbia dato la disponibilità a elaborare un progetto rifondativo con il MoVimento 5 Stelle. Ci sono temi importanti e sensibilità comuni su cui impegnarci: tutela dell’ambiente, difesa dei più deboli, legalità, beni comuni. La nostra comunità si allarga, abbiamo tanta strada da fare per ripensare il futuro. Ci sono nuovi progetti da pensare e mettere a terra da qui al 2050, nel solco della transizione ecologica, perno irrinunciabile del nostro futuro, come ha saputo spiegare bene in queste settimane Beppe Grillo. Benvenuto Giuseppe! Adesso al lavoro tutti insieme per ripartire più forti di prima". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.