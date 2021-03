M5S: Cancelleri, 'bene Conte, può trovare mediazione tra diverse anime'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "E un'ottima notizia che Conte abbia accettato, ora ci aspettiamo una proposta per far ripartire il M5S e renderlo competitivo, non solo dal punto di vista elettorale ma anche come proposta. Conte può trovare una mediazione tra le varie anime. La governance" a 5 votata dalla base "al momento è ancora in piedi, vediamo quale sarà la proposta" dell'ex premier. Così il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, lasciando Palazzo Chigi subito dopo il giuramento.