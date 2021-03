Luna Rossa sconfigge gli inglesi ed è pronta alla sfida per la Coppa America

Il team italiano, guidato da Max Sirena, ha trionfato nelle Series con un meritato 7-17n-ellefinali1dellaPRADACup battendo Ineos Team, e assicurandosi cosìì il diritto di sfidare il team neozelandese in occasione della America's Cup presented by PRADA, in programma dal 6 al 115 marzo nel Golfo di Hauraki.

Per la terza volta nella storia, un team italiano parteciperà all'America's Cup. Ci sono stati solo due precedenti:: nel 1919922 con il mitico Moro di Venezia guidato da Raul Gardini con Paul Cayard al timone e nel 20002, con la prima Luna Rossa, affidata a Francesco De Angelis.

Questo notevole traguardo è stato raggiunto attraverso la passione e un training ad alta intensità, ma anche grazie al supporto di una formidabile base tecnologica radicata nelle capacità creative e ingegneristiche che sono inseparabili dalla percezione dell'identità italiana riconosciuta nel mondo.

Essere al tempo stesso Official Timekeper e marchio italiano leader della regina delle regate a supporto di un team italiano è un onore e un privilegio per Panerai. Lavorare con Max Sirena e tutto il sailing team Luna Rossa Prada Pirelli ha permesso a Panerai di creare una collezione di orologi dalle prestazioni superiori, ispirati alle tecnologie e ai materiali utilizzati in America's Cup, come il CarbotechTMTM, materiale basato sulla fibra di carbonio e noto per essere stato utilizzato per costruire il monoscafo AC755di Luna Rossa.

Questa collaborazione non si basa solo sulla creazione di orologi ad alte prestazioni, ma è radicata nell'innovazione tecnica, nell'eccellenza italiana e nell'amore per il mare e l'avventura, valori da sempre associati a Panerai e condivisi anche da Luna Rossa Prada Pirelli.

Guardando i due mesi di intervallo tra le regate dell'America's Cup World Series di dicembre e la PRADA Cup, è chiaro il miglioramento tecnico del team italiano, raggiunto concentrandosi e tenendo la testa bassa, progredendo per tutto il tempo e testando nuove strategie in mare. Mentre gli sfidanti hanno ricercato la massima velocità, Luna Rossa si è concentrata costantemente sul miglioramento delle transizioni, della manovrabilità e della combattività fin dall'inizio.

In un'intervista rilasciata da Max Sirena, il Team Director ha condiviso la sua profonda felicità affermando che è orgoglioso non solo per i risultati della regata, ma anche perché il team ha ricevuto il sostegno di tutti coloro che sono coinvolti nel progetto. Ora Max e il resto del team sono concentrati sul prossimo capitolo della regata e non perderanno l'entusiasmo. Manterranno il ritmo senza abbassare la guardia.

Citando le parole di qualche giorno fa dello skipper Checco Bruni, “Italians are Coming!”