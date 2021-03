Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ho giurato, con grande emozione, come Sottosegretario per l’Economia e Finanze. Sono onorata per questo nuovo incarico al servizio delle istituzioni con il Presidente Draghi. Ringrazio Nicola Zingaretti e tutta la squadra. Sono stati otto anni intensi in Regione Lazio #sottosegretari". Lo scrive su twitter la sottosegretaria al Mef, Alessandra Sartore.