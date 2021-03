Governo: Bernini, 'rilanciare cantieri senza polemiche su Codice appalti'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Le polemiche nella maggioranza sul codice degli appalti sono inopportune e intempestive: il premier Draghi, sia durante le consultazioni che nei suoi interventi in Parlamento, ha infatti tracciato una rotta precisa, indicando il modello Genova come la strada da seguire per lo sblocco dei cantieri superando le farraginosità degli iter e la moltiplicazione dei passaggi burocratici che costituiscono il terreno fertile in cui prosperano i fenomeni illeciti". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Non ci sono solo le risorse del Next generation Eu, ma anche -ricorda l'esponente azzurra- i 130 miliardi già stanziati su progetti cantierabili che andranno spesi ponendo come unici paletti i principi inderogabili dell’Ue e della nostra Costituzione. Forza Italia sostiene da sempre che bisogna uscire dalla logica perversa secondo cui dietro ogni appalto non c’è un costruttore, ma un potenziale sospetto. Concentriamoci dunque tutti nel rilancio dei cantieri, che creano ricchezza e occupazione, e seguiamo la linea Draghi lasciandoci alle spalle le polemiche”.