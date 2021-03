Governo: Bellanova, 'infrastrutture spina dorsale da ottimizzare e garantire ovunque'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Questo è il Governo che abbiamo contribuito a far nascere e abbiamo voluto nell’interesse del Paese e sono onorata di essere stata chiamata a farne parte". Così la viceministra Teresa Bellanova, pochi minuti dopo la Cerimonia di Giuramento a Palazzo Chigi.

"Infrastrutture e trasporti, qualsivoglia sia il loro ambito specifico, sono la precondizione per la qualità territoriale nel nostro Paese, la coesione sociale, la competitività economica e produttiva, i diritti di cittadinanza, quel futuro verde e di piena sostenibilità che tutti siamo impegnati a realizzare. A maggior ragione in un tempo difficile e complicato come quello che stiamo vivendo e affrontando. Una spina dorsale che bisogna saper ottimizzare e garantire dovunque. Il mio impegno in questa direzione sarà come sempre totale, nell’interlocuzione costante con il Ministro Giovannini e l’intero Governo”.