Egitto: Ricci, 'appello sindaci a governo per cittadinanza italiana a Zaki'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “I Sindaci italiani si uniscono alla campagna promossa dal Comune e dall’Università di Bologna, a quella di Amnesty International e di tante altre associazioni che si sono attivate per Patrick George Zaki, per chiederne la scarcerazione immediata e incondizionata, affinché sia aperta un’indagine indipendente sulla tortura subita dallo studente di Bologna e garantita la sua protezione, e chiedono al Governo italiano di concedere la cittadinanza italiana e la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki". Così Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, coordinatore dei Sindaci Pd e Presidente nazionale di ALI (Autonomie Locali Italiane).

“Chiediamo all’Italia e all’Unione Europea di attivare ogni iniziativa diplomatica e di pressione sul Governo e sulla Procura Suprema dell’Egitto perché sia liberato un prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per il suo lavoro sui diritti umani e perché siano liberate tutte le persone oggi detenute per la difesa dei diritti umani e per aver espresso pacificamente le loro opinioni".

"Ali sta promuovendo nei Comuni associati la campagna per Patrick Zaki affinché ogni ente chieda al Governo italiano, attraverso un ordine del giorno del Consiglio comunale, di concedere la cittadinanza italiana a Zaky, per dare il segno della solidarietà delle nostre comunità e per dire che difendere la democrazia, senza confini, nel segno dei principii della Costituzione, è difendere il nostro bene più prezioso. Dopo la condanna ad altri 45 giorni di carcere non c’è più tempo da perdere”.