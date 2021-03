Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ricordo alla destra e ai suoi satelliti che la campagna vaccinale in Italia è in media con il resto d’Europa. Stessi dati di Germania e Francia. Buttano la croce su Domenico Arcuri gli stessi che da mesi vogliono riaprire tutto sognando Bertolaso. In ogni caso, buon lavoro al generale Figliuolo". Lo scrive su Twitter Arturo Scotto, coordinatore politico di Articolo Uno.