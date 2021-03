Covid: Rampelli, 'nuovo Dpcm sembra firmato da Conte'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Oggi il governo multicolore dovrebbe varare il nuovo decreto, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile prossimo. Scuole chiuse, torna la Dad, niente sport, fermi tutti gli impianti, bar e ristoranti ancora chiusi a cena, nessun intervento sui trasporti pubblici. A Pasqua italiani barricati in casa. Il nuovo Dpcm sembra firmato da Conte però il decreto ‘Ristori’ muta nome, una vera rivoluzione, si chiamerà ‘Sostegno’. Inutile precisare che i costi vivi delle aziende non vengono rifondati". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.

"Alla faccia della discontinuità. Ci voleva Supermario -conclude l'esponente Fdi- per questo sciatto copia e incolla?”