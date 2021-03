Covid: nuova riunione Draghi-ministri su Dpcm**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Nuova riunione del premier Mario Draghi con i rappresentanti delle forze di maggioranza sul dossier Covid, in vista della firma del nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo. Alla cabina di regia, in programma alle 17, dovrebbero prendere parte i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gemini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti. Non è escluso che partecipi alla riunione anche il ministro dell'Economia Daniele Franco, in vista delle misure da assumere sul fronte ristori.