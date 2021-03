Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Ieri, domenica 28 febbraio, in Lombardia sono stati vaccinati 3.791 over 80. Dall'inizio delle somministrazioni alla categoria, le dosi iniettate hanno superato le 61mila. Considerando anche le vaccinazioni agli under 80, sono state 6.933 le persone vaccinate ieri in Regione.