Covid: Faraone, 'finalmente si cambia, ora è chira crisi governo?'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Ottima giornata per gli italiani che finalmente possono contare su un cambio di passo sul piano vaccinale. E ottima giornata per Italia Viva: oggi abbiamo la prova che la crisi di governo non era così 'incomprensibile' come dicevano". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Farane intervistato a Tagadà.

"Finalmente si cambia: avevamo chiesto da mesi un approccio diverso sui vaccini dicendo che al posto di Arcuri serviva l’esercito. Oggi abbiamo cambiato marcia, si è smesso di parlare di primule abbiamo iniziato con centri covid , vaccini italiani e caserme”.