Covid Campania, oggi 1.896 contagi: bollettino 1 marzo

(Adnkronos) - Sono 1.896 i nuovi contagi di Coronavirus e 20 i morti in Campania nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi, 1 marzo.

Dopo 5 giorni consecutivi, torna sotto quota 2mila il numero di nuovi casi di Covid nella Regione. I tamponi del giorno sono 14.623 (di cui 1.175 antigenici). Il totale dei casi positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sale a 269.515 (di cui 6.207 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.950.071 (di cui 109.220 antigenici).

Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia sale a 4.298. I nuovi guariti sono 946, il totale dei guariti sale così a 187.264. In Campania sono 140 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.337 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.