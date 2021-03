Conflitto interessi: incontro Brescia-Cartabia

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Si è svolto oggi un incontro tra la ministra della Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, e il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia. Nel corso dell’incontro, il presidente Brescia -si legge in una nota- ha richiamato i contenuti dell’audizione del Commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, che giovedì scorso, intervenendo in commissione Affari costituzionali alla Camera, ha sottolineato l’assenza di una istituzione specifica sui diritti umani in Italia, la frammentaria disciplina sui conflitti d’interesse e la mancata regolamentazione dell’attività di lobbying.

Brescia ha informato la ministra che tutti questi temi sono oggetto di proposte all’esame della commissione Affari costituzionali della Camera. Nello specifico, sono già stati adottati i testi base sulla regolamentazione del conflitto d’interessi e sull’istituzione di una commissione indipendente per la tutela e la promozione dei diritti umani. Sono invece in via di conclusione le audizioni sulla disciplina dell’attività di lobbying.