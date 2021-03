Calcio: Pirlo, 'contro Spezia per riscattare punti persi a Verona e restare in corsa per titolo'

Torino, 1 mar. - (Adnkronos) - "Lo Spezia sta dimostrando di essere all'altezza della Serie A sta facendo un grandissimo campionato. Chi pensava fosse cenerentola sta sbagliando perché sta dimostrando di potersela giocare alla pari con quasi tutte le squadre e ha fatto grandi risultati anche contro le grandi. Sarà una partita difficile e importante per noi perché dobbiamo riscattare i due punti persi a Verona e continuare a lottare per lo Scudetto". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spezia. "Dobbiamo fare una partita intensa, dando subito ritmo dal primo minuto perché sappiamo che incontreremo una squadra di grande valore", aggiunge Pirlo.