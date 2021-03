Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Con Renzi c'è un problema perchè la politica non sono solo i contenuti ma anche i comportamenti e, a parte la vicenda dell'Arabia, Renzi ha fatto tutto e il contrario di tutti in questi mesi. Se Italia Viva continuerà ad essere guidata da Renzi non è una strada che possiamo percorrere assieme". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a L'Aria che Tira su La7.