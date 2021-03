Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Auguri alle Frecce Tricolori. Oggi, sono 60 anni che gli uomini e le donne della pattuglia acrobatica nazionale sorvolano i cieli tingendoli con orgoglio con il nostro tricolore. Grazie per i valori che rappresentate e per le emozioni che ci regalate anche in tempi difficili come quelli che stiamo attraversandoā€¯. Lo scrive in un post su Facebook il presidente di Italia viva, Ettore Rosato.