Covid: folla in Darsena a Milano, esposto Codacons per concorso in epidemia**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Gli organizzatori della maxi-discoteca allestita ieri alla Darsena e tutti i soggetti che hanno preso parte al rave clandestino dovranno essere identificati e nei loro confronti dovranno scattare le dovute indagini penali". Lo afferma il Codacons, che sul caso presenterà domattina un formale esposto alla Procura della Repubblica di Milano.

"Quanto accaduto ieri sulla Darsena è un vero e proprio attentato alla salute pubblica -afferma il Presidente Codacons Marco Maria Donzelli- Centinaia di giovani ammassati e senza mascherina che ballano per ore incuranti dei divieti e dei rischi sanitari, senza alcun intervento delle forze dell’ordine e delle istituzioni, non solo rappresenta una immagine raccapricciante per Milano e per l’Italia intera, ma costituisce veri e propri reati".

Per tale motivo "chiediamo alla Procura di intervenire aprendo una apposita inchiesta volta ad individuare organizzatori e partecipanti al rave-party e procedere nei loro confronti per la fattispecie di concorso in epidemia colposa e reati contro la salute pubblica", conclude Donzelli.