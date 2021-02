Rep.Congo: ambasciata aveva avvertito autorità della missione a Goma

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - L'ambasciata d'Italia a Kinshasa aveva avvertito le autorità della Repubblica democratica del Congo della missione a Goma dell'ambasciatore Luca Attanasio. A quanto apprende l'Adnkronos, l'ambasciata aveva inviato il 15 febbraio scorso una nota verbale al ministero degli Esteri congolese, numero di protocollo 219, chiedendo l'accesso ad una sala dell'aeroporto internazionale di Ndjili per l'ambasciatore Luca Attanasio, per il carabiniere Vittorio Iacovacci, entrambi rimasti uccisi nell'attacco del 22 febbraio scorso, e per il console Alfredo Russo, che lunedì si era fermato a Goma senza proseguire il viaggio.

Nella nota verbale, che riporta il timbro del ministero degli Esteri della Rec, si legge che il motivo del viaggio era una visita alla comunità italiana a Goma e Bukavu, con partenza venerdì 19 febbraio con un volo Unhas (il servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite gestito dal Wfp) e rientro a Kinshasa sempre con un volo Unhas il 24 febbraio.

Le autorità congolesi hanno ripetutamente sostenuto di non essere al corrente del viaggio dell'ambasciatore.